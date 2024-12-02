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توجيه من وزير الإسكان بشأن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم - أخبار كلمتك

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توجيه من وزير الإسكان بشأن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم - أخبار كلمتك

توجيه من وزير الإسكان بشأن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنطقة الزيتونة، وهى إحدى مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بتواجد فريق المتابعة التابع لمكتبه الفنى بشكل دائم بموقع المشروع لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، والعمل بأقصى طاقة ممكنة، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، وتوزيع الأعمال على عدد شركات أكبر لسرعة إنهاء الأعمال، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعات.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمنطقة الزيتونة، للوقوف على نسب إنجاز الوحدات والمنشآت الخدمية، حيث تضم المنطقة 21 مجمعا بها 564 وحدة (26 وحدة بكل مجمع - أرضى + أول)، تشطيب فوق متوسط - فاخر، بمساحات من 100: 230 م2)، وأعمال تنسيق الموقع، إضافة إلى إنشاء خدمات متكاملة (مسجد - كنيسة - محال تجارية).

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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