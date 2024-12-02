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السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية - أخبار كلمتك

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السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية - أخبار كلمتك

السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:07 مساءً -  استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كومبو موندونجو بولا" المستشار الخاص للرئيس الكونغولي، و"جاك تشيسيكيدي"، مستشار الأمن الداخلي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.


 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشار الخاص للرئيس الكونغولي قد سلم الرئيس رسالة خطية من "فيليكس تشيسيكيدي"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكّد خلالها حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر في جميع المجالات. 
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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