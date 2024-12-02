السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية - أخبار كلمتك

السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية - أخبار كلمتك

تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير المقبل - أخبار كلمتك

تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير المقبل - أخبار كلمتك

وزير العمل: نجحنا في تعيين 57 ألفًا من ذوي الهمم خلال 10 سنوات - أخبار كلمتك

وزير العمل: نجحنا في تعيين 57 ألفًا من ذوي الهمم خلال 10 سنوات - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: إنقاذ الطفلة الفلسطينية ديما من البتر بعد إجراء جراحات دقيقة - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: إنقاذ الطفلة الفلسطينية ديما من البتر بعد إجراء جراحات دقيقة - أخبار كلمتك

بالصور .. الانتهاء من إعادة تأهيل أحد أهم شوارع تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. الانتهاء من إعادة تأهيل أحد أهم شوارع تعز - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أحد مستشفيات الخارجة ليصبح جامعيا - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أحد مستشفيات الخارجة ليصبح جامعيا - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: قدمنا خدمات صحية متميزة لمصابي غزة عبر 7 مستشفيات في 3 محافظات - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: قدمنا خدمات صحية متميزة لمصابي غزة عبر 7 مستشفيات في 3 محافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - مفتي الجمهورية: تكنولوجيا التواصل الحديثة مزقت الأواصر والتعاون بين الناس - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - مفتي الجمهورية: تكنولوجيا التواصل الحديثة مزقت الأواصر والتعاون بين الناس - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. خطوات وطريقة التسجيل على موقع الصندوق وأسلوب السداد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. خطوات وطريقة التسجيل على موقع الصندوق وأسلوب السداد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - السيسي: حريصون على توفير التسهيلات لعمل الشركات العالمية بقطاع الطاقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - السيسي: حريصون على توفير التسهيلات لعمل الشركات العالمية بقطاع الطاقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير المقبل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير المقبل - أخبار كلمتك

تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:07 مساءً - أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

كما أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون  14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه 

موعد تطبيق قرار رفع الحد الادني والاقصي لإجراء الاشتراك التأميني

ومن المقرر أن يتم تطبيق قرار رفع الحد الادني والاقصي لإجراء الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1/1 /2025.

ما يترتب علي رفع الحد الأدنى للمعاش

وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح   1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش  11600 جنيه بدلًا من  10080 جنيه.

محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقًا لأحكام  قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيرًا علي أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " اسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعين لها إعتبارًا من 1/1/2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

30 معلومة عن تطور العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيسي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق