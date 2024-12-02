رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أحد مستشفيات الخارجة ليصبح جامعيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:04 مساءً - أكد رئيس جامعة الوادي الجديد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تخصيص أحد مستشفيات مدينة الخارجة ليصبح جامعيا يتبع كلية الطب جامعة الوادي الجديد.

وقال رئيس الجامعة، إن هذا المشروع يأتى في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية للمحافظات الحدودية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى جهود الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض ميخائيل، وزيرة التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على جهودهم الحثيثة لتحقيق هذا الإنجاز، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد في دعم المشروع، الذي يمثل خطوة محورية في تطوير الخدمات الصحية والتعليمية بالمحافظة بما يعزز جودة الرعاية الطبية المقدمة للأهالي ويسهم في رفع كفاءة التعليم الطبي بالجامعة.