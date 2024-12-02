السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية - أخبار كلمتك

السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية - أخبار كلمتك

تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير المقبل - أخبار كلمتك

تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير المقبل - أخبار كلمتك

وزير العمل: نجحنا في تعيين 57 ألفًا من ذوي الهمم خلال 10 سنوات - أخبار كلمتك

وزير العمل: نجحنا في تعيين 57 ألفًا من ذوي الهمم خلال 10 سنوات - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: إنقاذ الطفلة الفلسطينية ديما من البتر بعد إجراء جراحات دقيقة - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: إنقاذ الطفلة الفلسطينية ديما من البتر بعد إجراء جراحات دقيقة - أخبار كلمتك

بالصور .. الانتهاء من إعادة تأهيل أحد أهم شوارع تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. الانتهاء من إعادة تأهيل أحد أهم شوارع تعز - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أحد مستشفيات الخارجة ليصبح جامعيا - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أحد مستشفيات الخارجة ليصبح جامعيا - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: قدمنا خدمات صحية متميزة لمصابي غزة عبر 7 مستشفيات في 3 محافظات - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: قدمنا خدمات صحية متميزة لمصابي غزة عبر 7 مستشفيات في 3 محافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - مفتي الجمهورية: تكنولوجيا التواصل الحديثة مزقت الأواصر والتعاون بين الناس - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - مفتي الجمهورية: تكنولوجيا التواصل الحديثة مزقت الأواصر والتعاون بين الناس - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. خطوات وطريقة التسجيل على موقع الصندوق وأسلوب السداد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. خطوات وطريقة التسجيل على موقع الصندوق وأسلوب السداد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - السيسي: حريصون على توفير التسهيلات لعمل الشركات العالمية بقطاع الطاقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - السيسي: حريصون على توفير التسهيلات لعمل الشركات العالمية بقطاع الطاقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس بريتيش بيتروليوم يؤكد لـ السيسي التزام الشركة بتعزيز أعمالها وزيادة استثماراتها في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس بريتيش بيتروليوم يؤكد لـ السيسي التزام الشركة بتعزيز أعمالها وزيادة استثماراتها في مصر - أخبار كلمتك

رئيس بريتيش بيتروليوم يؤكد لـ السيسي التزام الشركة بتعزيز أعمالها وزيادة استثماراتها في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:51 مساءً - أعرب موراي أوتشينكلوس الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم" عن تقديره وسعادته بلقاء الرئيس، مبرزًا اعتزازه بنشاط الشركة في مصر الذي يمتد لأكثر من 60 عامًا، مؤكدًا التزام الشركة بتعزيز أعمالها وزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المصري، كونها شريكًا أساسيًا في اكتشاف وتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي والبترول. 

كما أعرب عن اعتزام الشركة تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تمثل أولوية للجانب المصري

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم،"موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس أشاد بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، كما رحب بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري  مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

وصرح المتحدث الرسمي، بأن الرئيس أكد أيضًا تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع شركة "بريتيش بيتروليوم" ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصةً في ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاجه وتصديره، وسعيها لزيادة انخراط الشركات العالمية في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ذات الانبعاثات المنخفضة في مصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي للشركة أعرب عن تقديره وسعادته بلقاء الرئيس، مبرزًا اعتزازه بنشاط الشركة في مصر الذي يمتد لأكثر من 60 عامًا، مؤكدًا التزام الشركة بتعزيز أعمالها وزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المصري، كونها شريكًا أساسيًّا في اكتشاف وتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي والبترول. 

كما أعرب عن اعتزام الشركة تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تمثل أولوية للجانب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير الموارد المائية العراقي: ندعم حقوق مصر المائية في نهر النيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق