السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية - أخبار كلمتك

السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية - أخبار كلمتك

تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير المقبل - أخبار كلمتك

تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير المقبل - أخبار كلمتك

وزير العمل: نجحنا في تعيين 57 ألفًا من ذوي الهمم خلال 10 سنوات - أخبار كلمتك

وزير العمل: نجحنا في تعيين 57 ألفًا من ذوي الهمم خلال 10 سنوات - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: إنقاذ الطفلة الفلسطينية ديما من البتر بعد إجراء جراحات دقيقة - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: إنقاذ الطفلة الفلسطينية ديما من البتر بعد إجراء جراحات دقيقة - أخبار كلمتك

بالصور .. الانتهاء من إعادة تأهيل أحد أهم شوارع تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. الانتهاء من إعادة تأهيل أحد أهم شوارع تعز - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أحد مستشفيات الخارجة ليصبح جامعيا - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أحد مستشفيات الخارجة ليصبح جامعيا - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: قدمنا خدمات صحية متميزة لمصابي غزة عبر 7 مستشفيات في 3 محافظات - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: قدمنا خدمات صحية متميزة لمصابي غزة عبر 7 مستشفيات في 3 محافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - مفتي الجمهورية: تكنولوجيا التواصل الحديثة مزقت الأواصر والتعاون بين الناس - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - مفتي الجمهورية: تكنولوجيا التواصل الحديثة مزقت الأواصر والتعاون بين الناس - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. خطوات وطريقة التسجيل على موقع الصندوق وأسلوب السداد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. خطوات وطريقة التسجيل على موقع الصندوق وأسلوب السداد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - السيسي: حريصون على توفير التسهيلات لعمل الشركات العالمية بقطاع الطاقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - السيسي: حريصون على توفير التسهيلات لعمل الشركات العالمية بقطاع الطاقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي: نتطلع لتوسيع التعاون مع شركة "بريتيش بيتروليوم" في الطاقة النظيفة والمتجددة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي: نتطلع لتوسيع التعاون مع شركة "بريتيش بيتروليوم" في الطاقة النظيفة والمتجددة - أخبار كلمتك

السيسي: نتطلع لتوسيع التعاون مع شركة "بريتيش بيتروليوم" في الطاقة النظيفة والمتجددة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:51 مساءً - الإثنين 02/ديسمبر/2024 - 12:38 م 12/2/2024 12:38:51 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك
ads

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع الدولة لتوسيع التعاون مع شركة "بريتيش بيتروليوم" ليشمل مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصةً في ظل الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاجه وتصديره، وسعيها لزيادة انخراط الشركات العالمية في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ذات الانبعاثات المنخفضة في مصر
واستقبل الرئيس السيسي، اليوم،  "موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد أشاد بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، كما رحب بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري  مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

أول تعليق من رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بعد توليه المنصب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق