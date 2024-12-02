وزير الكهرباء يفتتح معرض المنتجات الكهربائية المصرية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:48 مساءً - افتتح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، معرض المنتجات الكهربائية المصرية على هامش فعاليات اليوم الثاني للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
وشهد الافتتاح حضور المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.
ويأتي الافتتاح في إطار الدور المصري الداعم والمساند لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعنية، لاسيما فى مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.
وفي أعقاب اجتماع اليوم الثاني للمجلس الوزاري العربي، سيتم التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية.
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