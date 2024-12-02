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وزير الكهرباء يفتتح معرض المنتجات الكهربائية المصرية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

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وزير الكهرباء يفتتح معرض المنتجات الكهربائية المصرية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يفتتح معرض المنتجات الكهربائية المصرية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:48 مساءً - افتتح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، معرض المنتجات الكهربائية المصرية على هامش فعاليات اليوم الثاني للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

وشهد الافتتاح حضور المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

ويأتي الافتتاح في إطار الدور المصري الداعم والمساند لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعنية، لاسيما فى مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

وفي أعقاب اجتماع اليوم الثاني للمجلس الوزاري العربي، سيتم التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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