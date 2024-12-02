السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية - أخبار كلمتك

السيسي يتسلم رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية - أخبار كلمتك

تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير المقبل - أخبار كلمتك

تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير المقبل - أخبار كلمتك

وزير العمل: نجحنا في تعيين 57 ألفًا من ذوي الهمم خلال 10 سنوات - أخبار كلمتك

وزير العمل: نجحنا في تعيين 57 ألفًا من ذوي الهمم خلال 10 سنوات - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: إنقاذ الطفلة الفلسطينية ديما من البتر بعد إجراء جراحات دقيقة - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: إنقاذ الطفلة الفلسطينية ديما من البتر بعد إجراء جراحات دقيقة - أخبار كلمتك

بالصور .. الانتهاء من إعادة تأهيل أحد أهم شوارع تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. الانتهاء من إعادة تأهيل أحد أهم شوارع تعز - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أحد مستشفيات الخارجة ليصبح جامعيا - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أحد مستشفيات الخارجة ليصبح جامعيا - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: قدمنا خدمات صحية متميزة لمصابي غزة عبر 7 مستشفيات في 3 محافظات - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: قدمنا خدمات صحية متميزة لمصابي غزة عبر 7 مستشفيات في 3 محافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - مفتي الجمهورية: تكنولوجيا التواصل الحديثة مزقت الأواصر والتعاون بين الناس - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - مفتي الجمهورية: تكنولوجيا التواصل الحديثة مزقت الأواصر والتعاون بين الناس - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. خطوات وطريقة التسجيل على موقع الصندوق وأسلوب السداد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. خطوات وطريقة التسجيل على موقع الصندوق وأسلوب السداد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - السيسي: حريصون على توفير التسهيلات لعمل الشركات العالمية بقطاع الطاقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:04 - السيسي: حريصون على توفير التسهيلات لعمل الشركات العالمية بقطاع الطاقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الخارجية: مصر قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية: مصر قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:48 مساءً - ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، كلمة أمام مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، مؤكدا أن مصر تستهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة، مضيفًا: «نجتمع اليوم في ظل استمرار المأساة غير الإنسانية في القطاع».

وتابع: «المأساة غير الإنسانية في القطاع فاقمت معاناة الشعب الفلسطيني لأن الاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بطرق غير مبررة»، مشيرًا إلى أن هذه الكارثة تتفاقم مع الهجوم المستمر على وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وواصل: «ندين بشكل كامل إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل وكالة الأونروا، إذ قدمت مصر نحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، وأنشأت أول مخيم إيواء في جنوب القطاع، لذلك نطالب بضرورة انسحاب إسرائيل فورًا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح».

وأردف: «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف حجمًا هائلًا من الدمار، ويجب إعادة تأهيل البنى التحتية بقطاع غزة، وإعادة إحياء الاقتصاد المحلي، كما نؤكد ضرورة إعلان تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ لدعم غزة»، لافتًا إلى أنه حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة.

اختتم وزير الخارجية: «يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مزيد من المساعدات، ونؤكدًا دائمًا برفض سياسة التهجير للشعب الفلسطيني».

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية ونظيره البرازيلي يناقشان جهود الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية يثمن الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية يثمن الدعوات المتكررة لقيادة برنامج الغذاء العالمي لتأمين مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الإثنين 02 - 12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق