وزير الخارجية: مصر قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:48 مساءً - ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، كلمة أمام مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، مؤكدا أن مصر تستهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة، مضيفًا: «نجتمع اليوم في ظل استمرار المأساة غير الإنسانية في القطاع».

وتابع: «المأساة غير الإنسانية في القطاع فاقمت معاناة الشعب الفلسطيني لأن الاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بطرق غير مبررة»، مشيرًا إلى أن هذه الكارثة تتفاقم مع الهجوم المستمر على وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وواصل: «ندين بشكل كامل إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل وكالة الأونروا، إذ قدمت مصر نحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، وأنشأت أول مخيم إيواء في جنوب القطاع، لذلك نطالب بضرورة انسحاب إسرائيل فورًا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح».

وأردف: «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف حجمًا هائلًا من الدمار، ويجب إعادة تأهيل البنى التحتية بقطاع غزة، وإعادة إحياء الاقتصاد المحلي، كما نؤكد ضرورة إعلان تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ لدعم غزة»، لافتًا إلى أنه حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة.

اختتم وزير الخارجية: «يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مزيد من المساعدات، ونؤكدًا دائمًا برفض سياسة التهجير للشعب الفلسطيني».