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القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصا - أخبار كلمتك

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القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصا - أخبار كلمتك

القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:09 مساءً - تمكنت القوات البحرية، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردا، وذلك على مسافة 135 ميلا بحريا شمال السلوم.

وتم اكتشاف وتحديد موقع المركب، وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بضبطه، وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لإجراء عمليات البحث والتفتيش، وتمكنت من القبض على المركب وعلى متنه 60 فردا مصريا و3 فردا سودانيا، أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية.

وتم تقديم الدعم الإنساني والإسعافات الطبية لهم، وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

محاولة هجرة غير شرعية
محاولة هجرة غير شرعية
محاولة هجرة غير شرعية
محاولة هجرة غير شرعية

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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