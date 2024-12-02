وزير السياحة: نسعى لتكون مصر المقصد الأكثر تنوعا في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:09 مساءً - أكد شريف فتحي وزير السياحة، أن ما تملكه مصر من ثروة طبيعية ضخمة من نهر النيل وآلاف الكيلومترات على الشواطئ والمحميات الطبيعية والصحاري والجبال وغيرها من الكنوز والآثار، تقدم عرضا ثريا لمختلف المنتجات السياحية التي تلبي احتياجات جميع السائحين بالعالم.

وأشار فتحي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، إلى أنه بناء على ذلك تم صياغة رؤية استراتيجية جديدة للوزارة لتكون مصر هي المقصد السياحي الأكثر تنوعا في العالم، متابعا: يجب أن يكون لدينا الطموح والتصميم لتنفيذ تلك الرؤية.

وأضاف وزير السياحة، أن الوزارة تعمل على إبراز التنوع السياحي والرقابة على الأنشطة وبناء القدرات، وتقوم الخطة على تنمية قطاع الاستثمار في السياحة من خلال التوسع في بناء الغرف السياحية وتقديم حوافز للاستثمار، مشيرا إلى إقرار مبادرتين من مجلس الوزراء في ذلك الأمر، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للتوسع في مشروعات قائمة تم البدء فيها.