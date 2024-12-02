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تداول 16 ألف طن و869 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 16 ألف طن و869 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 16 ألف طن و869 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:58 صباحاً -  تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، حركة تداول الحاويات بموانئ البحر الأحمر وشدد على أهمية العمل على تقديم أفضل خدمة لخطوط الملاحة لتشجيعها وتقديمها بأسرع وقت وأقل تكلفة. 

 

11 سفينة على موانئ البحر الأحمر 

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 869 شاحنة و116 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 433 شاحنة و98 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 436 شاحنة و18 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينتين Alcudia Express وعمان، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية ودليلة، كما تم تداول 2700 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1755 راكبا بموانيها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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