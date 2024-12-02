مواصفات امتحان العلوم المتكاملة لأولى ثانوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - امتحان العلوم المتكاملة الصف الأول الثانوي.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2024-2025.

مواصفات امتحان العلوم المتكاملة لأولى ثانوي

في إطار الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 في يناير المقبل، أعلنت وزارة التعليم مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي 2024-2025 والضوابط العامة للورقة الامتحانية.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2024-2025 في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- توزع أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2024-2025 على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2024-2025 مستويات الصعوبة المختلفة.

- أن تكون أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2024-2025 قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2024-2025 في الورقة الامتحانية من السهل للصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية لمواد الصف الأول الثانوي بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2024-2025 محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الشهر والسنة».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها:

- حجم الخط.

- نوع الخط المسافات بين السطور.

- الهوامش.

- العناوين.

- تعليمات الأسئلة.

- جودة الطباعة.

- الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- يجب أن يكون عدد البدائل أربعة في الأسئلة الموضوعية أحدها فقط صحيح.

- أن يكون زمن الإجابة ساعتان.

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.

- أن تتضمن الورقة أسئلة الاختيار من متعدد وأسئلة مقالية.

- أن تكون نسبة الأسئلة الموضوعية 85%، بما يعادل 20 درجة.

- أن تكون نسبة الأسئلة المقالية 15% بما يعادل 4 من درجة الاختبار.