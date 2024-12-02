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وزير الخارجية ونظيره البرازيلي يناقشان جهود الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية ونظيره البرازيلي يناقشان جهود الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية ونظيره البرازيلي يناقشان جهود الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ماورو فييرا، وزير خارجية البرازيل، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة.

تناول الوزيران، جهود تقديم الدعم الإنسانى العاجل للشعب الفلسطينى فى ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التى يشهدها قطاع غزة، وضرورة تعزيز التنسيق الدولى لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة فى الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وتكاتف الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

تناول اللقاء أيضًا العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والبرازيل التى تشهد تطورًا متصاعدًا، والتى عكسها لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس البرازيلى "لولا دا سيلفا" فى نوفمبر 2024، على هامش قمة مجموعة العشرين، وتوقيع وثيقة "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى توسيع نطاق التعاون الثنائى فى مختلف المجالات واستكشاف فرص جديدة تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثى فى أفريقيا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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