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موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 - أخبار كلمتك

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موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 - أخبار كلمتك

موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - موعد امتحانات نصف العام 2024-2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات نصف العام 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وموعد بداية إجازة نصف العام للطلاب.

موعد امتحانات نصف العام 2025

تبدأ المديريات التعليمية بجميع المحافظات، في عقد امتحانات نصف العام 2024-2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل.

امتحانات نصف العام 2025

موعد انتهاء امتحانات نصف العام 2024-2025

وتستمر امتحانات نصف العام 2024-2025 لطلاب صفوف النقل حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير، على أن يتم إعلان جداول امتحانات نصف العام 2024-2025 لصفوف النقل، خلال الفترة المقبلة.

امتحانات نصف العام 2024-2025 للشهادة الإعدادية

كما تبدأ امتحانات نصف العام 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات، من يوم السبت الموافق 18 يناير، وتستمر امتحانات نصف العام 2024-2025 للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس 23 يناير.

موعد إجازة نصف العام 2024-2025

وتبدأ إجازة نصف العام لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث وطلاب الشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير المقبل، على أن تستمر الإجازة أسبوعين، لتنتهي يوم الخميس 6 فبراير، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير.

امتحانات نصف العام 2025

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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