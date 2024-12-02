برنامج التحول الرقمي لتحديث الصناعة يتعاون مع إحدى الشركات لزيادة إيراداتها - أخبار كلمتك

برنامج التحول الرقمي لتحديث الصناعة يتعاون مع إحدى الشركات لزيادة إيراداتها - أخبار كلمتك

كامل الوزير: خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل - أخبار كلمتك

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور) - أخبار كلمتك

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور) - أخبار كلمتك

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للإمارات، تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيادة السيسي وبن زايد - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للإمارات، تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيادة السيسي وبن زايد - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس - أخبار كلمتك

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا - أخبار كلمتك

عاجل : مقتل مواطن في شبام حضرموت - أخبار كلمتك

عاجل : مقتل مواطن في شبام حضرموت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مجلس الوزراء يُدشن نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني بـ 6 لغات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجلس الوزراء يُدشن نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني بـ 6 لغات - أخبار كلمتك

مجلس الوزراء يُدشن نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني بـ 6 لغات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - دَشَّن مجلس الوزراء نسخة جديدة من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بـ 6 لغات؛  وذلك في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات أمام مختلف المجتمعات والدوائر السياسية والاقتصادية عالميًا.

وقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن النسخة الجديدة أصبحت متاحة أمام مختلف المستخدمين بـ 6 لغات، وهي: الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والإيطالية، والصينية، والروسية، وذلك استكمالًا للجهود الجارية لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف القطاعات الجماهيرية، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها، بما ينقل للعالم صورة واضحة ومتكاملة عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.


وأضاف "الجوهرى"، أن النسخة الجديدة من الموقع باللغات الست، تركز وبشكل أساسي، على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة الدولية للحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، لربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال العالمية عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.

ولفت إلى أن الإصدار الجديد من موقع رئاسة مجلس الوزراء ينقسم إلى عدة أقسام، من بينها: القسم الخاص بأخبار مجلس الوزراء، إلى جانب قسم خاص باجتماعات الحكومة، مع عرض متكامل لكافة المؤشرات الاقتصادية المصرية، بجانب قسم آخر يستعرض رؤية "مصر 2030"، و"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بالإضافة إلى عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية وتقريرها السنوي، بجانب عرض للتشكيل الوزاري للحكومة، يتضمن أسماء أعضاء الهيئة الوزارية، مصحوبًا بالسيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة، بجانب السيرة الذاتية لرئيس الوزراء ومهامه الرسمية.

 

كما أشار الدكتور أسامة الجوهرى، إلى أن النسخة الجديدة توفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات الأعمال، كما تتيح سهولة الإطلاع ومتابعة كافة مستجدات المؤشرات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية، مثل: معدلات النمو والتشغيل والتضخم والدين العام والعجز وصافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر عرضها ضمن سلاسل زمنية تتيح سهولة متابعة أداء الاقتصاد المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

400 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس الشاملة بكلية البنات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق