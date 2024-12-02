«التعليم» تعلن رابط التقديم لرؤساء اللجان والمراقبين للثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:18 صباحاً - امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 للعمل بوظيفة رئيس لجنة أو مراقب أول.

رابط التقدم لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يتم التقديم للترشح لوظيفة رئيس لجنة أو مراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ببوابة الثانوية العامة بمركز المعلومات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك في إطار الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025، المقرر عقدها في شهر يونيو 2025، وفق المواعيد المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لكافة الشعب، خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى مواصفات الامتحانات وطريقة عقدها.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.