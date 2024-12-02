الرئيس السيسي يهنئ نظيره الإماراتي بذكرى اليوم الوطني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:18 صباحاً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.
وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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