برنامج التحول الرقمي لتحديث الصناعة يتعاون مع إحدى الشركات لزيادة إيراداتها - أخبار كلمتك

برنامج التحول الرقمي لتحديث الصناعة يتعاون مع إحدى الشركات لزيادة إيراداتها - أخبار كلمتك

كامل الوزير: خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل - أخبار كلمتك

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور) - أخبار كلمتك

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور) - أخبار كلمتك

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للإمارات، تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيادة السيسي وبن زايد - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للإمارات، تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيادة السيسي وبن زايد - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس - أخبار كلمتك

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا - أخبار كلمتك

عاجل : مقتل مواطن في شبام حضرموت - أخبار كلمتك

عاجل : مقتل مواطن في شبام حضرموت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الإماراتي بذكرى اليوم الوطني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الإماراتي بذكرى اليوم الوطني - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الإماراتي بذكرى اليوم الوطني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:18 صباحاً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يهنئ أنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي

الرئيس السيسي: تعزيز التعاون المشترك مع الجابون في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والصناعة والنقل

الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الجابوني على زيادة معدلات التبادل التجاري.. وتنفيذ مشروعات البنية التحتية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

انعقاد جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة غدا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق