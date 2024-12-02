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التنظيم والإدارة ينظم معرضا لملابس الشتاء والأجهزة الكهربائية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

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التنظيم والإدارة ينظم معرضا لملابس الشتاء والأجهزة الكهربائية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة ينظم معرضا لملابس الشتاء والأجهزة الكهربائية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:09 صباحاً -  ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، معرضًا لملابس الشتاء والمفروشات والاجهزة الكهربائية ومنتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في الفترة من 24 نوفمبر حتى 5 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الجهاز لتحسين جودة بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية بالعاصمة الإدارية.

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الموظفين بالمؤسسات الحكومية 

 وتفقد رئيس الجهاز المعرض موجها بمتابعة التزام العارضين بنسب الخصم المقررة، وحسن استقبال الموظفين بالمؤسسات الحكومية المختلفة.

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 وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أسبوعه الأول، ويدعو جميع الموظفين بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لزيارة المعرض والاستفادة من التخفضيات الكبيرة التي تصل إلى ٥٠٪ على بعض المعروضات وتزيد على ٥٠٪ في معروضات أخرى، ونظم التقسيط المتاحة.

 

الأنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية والاجتماعية

ومن الجدير بالذكر، وإيمانًا من الجهاز بأهمية تحسين بيئة العمل داخله فقد تم استحداث تقسيم تنظيمي لتحسين بيئة العمل، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتي يقع من ضمنها تنظيم المعرض من ضمنها، حيث سبق وأن نظم الجهاز زيارات توعوية لمعالم العاصمة الإدارية الجديدة، ومجموعة من الندوات التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر وتحديات الأمن القومي، ومعسكرات صيفية بكل من مدن الإسكندرية والغردقة ومرسى مطروح، وغير ذلك من الفعاليات والأنشطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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