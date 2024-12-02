التنظيم والإدارة ينظم معرضا لملابس الشتاء والأجهزة الكهربائية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:09 صباحاً - ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، معرضًا لملابس الشتاء والمفروشات والاجهزة الكهربائية ومنتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في الفترة من 24 نوفمبر حتى 5 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الجهاز لتحسين جودة بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية بالعاصمة الإدارية.

الموظفين بالمؤسسات الحكومية

وتفقد رئيس الجهاز المعرض موجها بمتابعة التزام العارضين بنسب الخصم المقررة، وحسن استقبال الموظفين بالمؤسسات الحكومية المختلفة.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أسبوعه الأول، ويدعو جميع الموظفين بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لزيارة المعرض والاستفادة من التخفضيات الكبيرة التي تصل إلى ٥٠٪ على بعض المعروضات وتزيد على ٥٠٪ في معروضات أخرى، ونظم التقسيط المتاحة.

الأنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية والاجتماعية

ومن الجدير بالذكر، وإيمانًا من الجهاز بأهمية تحسين بيئة العمل داخله فقد تم استحداث تقسيم تنظيمي لتحسين بيئة العمل، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتي يقع من ضمنها تنظيم المعرض من ضمنها، حيث سبق وأن نظم الجهاز زيارات توعوية لمعالم العاصمة الإدارية الجديدة، ومجموعة من الندوات التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر وتحديات الأمن القومي، ومعسكرات صيفية بكل من مدن الإسكندرية والغردقة ومرسى مطروح، وغير ذلك من الفعاليات والأنشطة.

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