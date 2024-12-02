مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية.. استعدادًا للانطلاق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي.

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم، على تنوع أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية بين الموضوعية والمقالية القصيرة، لتكون نسبة الأسئلة الموضوعية 30% وتكون نسبة الأسئلة المقالية 70%.

زمن الإجابة على امتحان الدراسات للمرحلة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التعليم، أن زمن الإجابة على أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية «الصف الأول والثاني والثالث» ساعتين فقط، على أن تتدرج الأسئلة من السهل للصعب.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة، وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية: «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان».

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصفين الأول والثاني الإعدادي

- أن تتضمن الورقة الامتحانية 4 أسئلة متنوعة.

- نسبة الأسئلة الموضوعية 30%.

- نسبة الأسئلة المقالية القصيرة 70%.

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي

- أن تتضمن الورقة الامتحانية 4 أربع أسئلة.

- تنقسم بين سؤالين في الجغرافيا وسؤالين في التاريخ.

- نسبة الأسئلة الموضوعية 30%.

- نسبة الأسئلة المقالية القصيرة 70%.

- أن يكون الامتحان على صورة بوكليت ورقة الأسئلة.

- يراع ترك مسافات مناسبة الإجابة.

- أو تكون ورقة الأسئلة منفصلة عن ورقة الإجابة.

- عدد الأسئلة الموضوعية 10 أسئلة.

- عدد الأسئلة المقالية القصيرة 20 سؤالا.

- 15 سؤال جغرافيا.

- 15 سؤال تاريخ.