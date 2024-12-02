برنامج التحول الرقمي لتحديث الصناعة يتعاون مع إحدى الشركات لزيادة إيراداتها - أخبار كلمتك

برنامج التحول الرقمي لتحديث الصناعة يتعاون مع إحدى الشركات لزيادة إيراداتها - أخبار كلمتك

كامل الوزير: خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل - أخبار كلمتك

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور) - أخبار كلمتك

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور) - أخبار كلمتك

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للإمارات، تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيادة السيسي وبن زايد - أخبار كلمتك

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 للإمارات، تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيادة السيسي وبن زايد - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

برشلونة يرفض ضم محمد صلاح لهذا السبب - أخبار كلمتك

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس - أخبار كلمتك

10 آلاف مشجع يحتفلون بوصول بوتافوجو عقب التتويج بكأس ليبرتادوريس - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان ملتقى توظيف مصر بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا - أخبار كلمتك

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدًا - أخبار كلمتك

عاجل : مقتل مواطن في شبام حضرموت - أخبار كلمتك

عاجل : مقتل مواطن في شبام حضرموت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية - أخبار كلمتك

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية.. استعدادًا للانطلاق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي.

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم، على تنوع أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية بين الموضوعية والمقالية القصيرة، لتكون نسبة الأسئلة الموضوعية 30% وتكون نسبة الأسئلة المقالية 70%.

مواصفات امتحان الدراسات للمرحلة الإعدادية 2025

زمن الإجابة على امتحان الدراسات للمرحلة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التعليم، أن زمن الإجابة على أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية «الصف الأول والثاني والثالث» ساعتين فقط، على أن تتدرج الأسئلة من السهل للصعب.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة، وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.

- أن تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية: «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان».

مواصفات امتحان الدراسات للمرحلة الإعدادية 2025

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصفين الأول والثاني الإعدادي

- أن تتضمن الورقة الامتحانية 4 أسئلة متنوعة.

- نسبة الأسئلة الموضوعية 30%.

- نسبة الأسئلة المقالية القصيرة 70%.

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي

- أن تتضمن الورقة الامتحانية 4 أربع أسئلة.

- تنقسم بين سؤالين في الجغرافيا وسؤالين في التاريخ.

- نسبة الأسئلة الموضوعية 30%.

- نسبة الأسئلة المقالية القصيرة 70%.

- أن يكون الامتحان على صورة بوكليت ورقة الأسئلة.

- يراع ترك مسافات مناسبة الإجابة.

- أو تكون ورقة الأسئلة منفصلة عن ورقة الإجابة.

- عدد الأسئلة الموضوعية 10 أسئلة.

- عدد الأسئلة المقالية القصيرة 20 سؤالا.

- 15 سؤال جغرافيا.

- 15 سؤال تاريخ.

اقرأ أيضاً
موعد امتحانات الترم الأول 2024-2025

مواصفات امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية 2025 نصف العام

«التعليم» تحدد مواصفات امتحان الرياضيات للمرحلة الإعدادية نصف العام

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الصحة: 330 مليار جنيه حجم سوق الدواء في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق