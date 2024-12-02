وزير الإسكان يصل سانت كاترين لتفقد مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة سانت كاترين.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، من المقرر أن يقوم بجولة تفقدية بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير.