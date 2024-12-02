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أول تعليق من رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بعد توليه المنصب - أخبار كلمتك

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أول تعليق من رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بعد توليه المنصب - أخبار كلمتك

أول تعليق من رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بعد توليه المنصب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً -  كشف الطالب باسم الجوهري، رئيس اتحاد طلاب جامعة  القاهرة عن رؤية الاتحاد خلال الفترة القادمة، والعمل على التنسيق بشكل دائم ومستمر بين اللجان وعلى مستوى الكليات.

 

فوز باسم الجوهرى بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

 وأكد رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة حرص اتحاد طلاب الجامعة على تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في تلك الأنشطة، والعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة بأعلى درجة من الكفاءة والتميز.

 

رئيس الاتحاد: سنعمل على تنسيق العمل بين اللجان العليا وخطتنا تقوم على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية فى مختلف الأنشطة

 وعرض رئيس اتحاد الطلاب خطة الاتحاد لإطلاق عدة مبادرات هدفها تزويد الطلاب بالمعلومات الكاملة والدقيقة لمواجهة الشائعات التي تستهدف الشباب الذين يمثلون حوالي ٦٠٪؜  من المجتمع المصري، والعمل على نشر الوعي بينهم من خلال تنفيذ ندوات وورش عمل لتزويد الطلاب بالمعلومات الصحيحة.

واختتم ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، يوم الخميس الماضى، بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

 

عدد المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات

 وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الحكومية 19951 طالبًا وطالبة وذلك في 28 جامعة حكومية، وتم استبعاد 652 طالبًا وطالبة لعدم استيفائهم الشروط، وتم تقديم 1307 طعون، قُبل منها 963 طعنًا، وبذلك بلغ إجمالي عدد الطلاب المرشحين في الكشوف النهائية 18336 طالبًا وطالبة، موزعين كالتالي (9326 طالبًا و9010 طالبات).

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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