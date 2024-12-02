تحرير 57 محضر ضبط جمركي خلال نوفمبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، في تحرير 57 محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي ضد ركاب أجانب ومصريين لتتزايد الإنجازات المحققة بواسطة رجال الإدارة المركزية.

جهود جمارك مطار القاهرة الدولي

وجاءت المضبوطات عبارة عن مخدرات بأنواعها وعبوات متنوعة تحتوي علي مخدر وزيت الماريجوانا، شرائط وادوية بها اقراص وكبسولات لعقاقير مدرجة في جداول المخدرات، وعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات ايضا، اسلحة بيضاء متنوعة ومناظير تركب على سلاح ناري ونظارة مزودة بكاميرات للتنصت.

كما جاءت المضبوطات عبارة عن بضائع بمختلف أنواعها تليفونات، وأجهزة لاب توب، نظارات، عدسات، "هاردات" ومستلزمات وقساطر وأجهزة طبية ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات تجميل، قطع غيار متنوعة، مستلزمات الهواتف المحمول، أدوية باهظة الثمن، شيش الكترونية ومستلزماتها، سبائك ذهبية، كميات كبيرة من ( الشعر الطبيعي المستعار، والعاج، واسطوانات الـ play station، والمناظير الطبية وقطع غيارها، والأدوية والفيتامينات ومستحضرات التجميل ومنها أدوية الاجهاض، وعملات أجنبية أبرزهم ( أكثر من مليون ونصف ريال سعودي أخفاهم راكب ولم يفصح عنهم طبقا لقوانين البنك المركزي وغسل الأموال).

محاصر الضبط الجمركي بمطار القاهرة الدولي

يذكر أنه تم تحرير 254 محضر ضبط جمركي في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر واكتوبر الماضية، ليصل اجمالي المحاضر التي تم تحريرها بواسطة رجال الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي بقيادة الدكتور ماجد موسى الي ٣١١ محضر ضبط خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر الماضية.

تأتي تلك الإنجازات في ظل تنفيذ القوانين بأسلوب وأداء وتعامل راقي مع الركاب مواطنين وأجانب رغم تنوع وتطور طرق الإخفاء والتحايل بواسطة الركاب محاولي التهريب ومخالفي القوانين، حيث تم ذلك بمجهود كبير ومتميز لكافة الإدارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام والإدارات الصباحية وأبرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من رئيس مصلحة الجمارك السابق الشحات غتوري ونائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك شريف الكيلاني ودعم ومساندة من وزير المالية احمد كجوك.

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