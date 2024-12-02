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الأزهر يهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ53 - أخبار كلمتك

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الأزهر يهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ53 - أخبار كلمتك

الأزهر يهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ53 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:07 صباحاً - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، وإلى حكام وشيوخ دولة الإمارات والشعب الإماراتي الأصيل، بمناسبة اليوم الوطني الـ53، تلك المناسبة التي تُخلِّد ذكرى تأسيس اتحاد الإمارات بروحٍ الوحدة والتضامن.

وأشاد الأزهر الشريف بما حقَّقته دولة الإمارات من إنجازات حضارية وتنموية رائدة لشعبها، وما تبذله من جهود عالمية في ترسيخ قيم التسامح والأخوة، وتعزيز السِّلم والتعايش بين الشعوب والثقافات، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- الخير والازدهار لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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