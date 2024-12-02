أمطار غزيرة ورياح.. نوة قاسم تضرب الإسكندرية في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:51 صباحاً - نوة قاسم.. أيام قليلة تفصلنا عن قدوم نوة قاسم والتي تضرب سواحل الإسكندرية، ومن المتوقع أن تشهد عروس البحر المتوسط، طقس متقلب قد يؤدي إلى توقف الأعمال اليومية بالمحافظة، خلال أيام فترة النوة.

نوة قاسم

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نوة قاسم 2024

وتعد نوة قاسم من أخطر وأشد النوات الشتوية، التي تضرب المدن الساحلية، وتأتي بعد انتهاء الجزء الأخير من نوة المكنسة، ويصاحب قدومها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.

نوة قاسم بالإسكندرية

تضرب نوة قاسم السواحل الشمالية، وتعمل على انقلاب حالة الطقس، لتشهد الإسكندرية والمدن الساحلية، حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية.

وتؤثر نوة القاسم على معدل درجات الحرارة، لتنخفض بشكل ملحوظ عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

نوة قاسم في الإسكندرية

وتسبب نوة قاسم اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج عن المعتاد، لتتراوح من 60 لـ 80 مترًا، مع زيادة حركة الرياح لتصل سرعتها إلى 80 كم/ساعة، مما تؤدي إلى تتوقف الملاحة البحرية وعمليات الصيد خلال فترة النوة لحماية الصيادين والسفن من المخاطر.

موعد نوة قاسم

وتأتي نوة قاسم على الإسكندرية والمدن الساحلية، يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري، وتستمر النوة وتأثيراتها لمدة 5 أيام، ومن المقرر أن تنتهي يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، وفقا لجدول النوات.

لماذا سميت نوة قاسم بهذا الاسم؟

ويرجع سبب تسمية نوة قاسم بهذا الاسم، إلى أحد أبناء الصيادين، يدعى قاسم، تعرض للغرق بسبب تلك النوة، ولذلك تم إطلاق اسم الطفل عليها.

نصائح الأرصاد أثناء نوة قاسم

ووجهت الأرصاد الجوية، للمواطنين عدة نصائح تزامنًا مع قرب نوة قاسم بالإسكندرية، وجاءت كالآتي:

- تجهيز المنزل بجميع المستلزمات الضرورية مثل الأدوية والمواد الغذائية.

- تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة.

- متابعة نشرات الطقس والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.

- تأمين الأثاث والممتلكات لمنع تعرضها للأضرار.