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وزير الخارجية يثمن الدعوات المتكررة لقيادة برنامج الغذاء العالمي لتأمين مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يثمن الدعوات المتكررة لقيادة برنامج الغذاء العالمي لتأمين مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يثمن الدعوات المتكررة لقيادة برنامج الغذاء العالمي لتأمين مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:51 صباحاً - ثمن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدعوات المتكررة التي أطلقتها قيادة برنامج الغذاء العالمي لتأمين مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الاثنين، مع كارل سكاو نائب المديرة التنفيذية ومدير عمليات برنامج الغذاء العالمي على هامش انعقاد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

وأعرب وزير الخارجية، عن تقدير مصر لدور البرنامج الهام في دعم جهود الإغاثة الإنسانية حول العالم، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات لدعم عمل البرنامج.

وأشار إلى تقدير مصر البالغ لاستمرار عمل البرنامج، بالرغم من التحديات الجسيمة التي يواجهها بعد الاستهداف المتكرر لموظفيه، وفي ظل سياسة التجويع الإسرائيلية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لسكان قطاع غزة على نحو غير مسبوق.

كما تناول اللقاء التطورات في السودان، والجهود المشتركة لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية في السودان في ظل الأوضاع المتدهورة والتحديات التي تواجهها المنظمات الإغاثية الدولية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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