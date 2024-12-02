عبد الصادق: الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة تكشف عن شباب وطني متميز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:28 صباحاً - عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة اجتماعًا بقاعة أحمد لطفى السيد مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة بتشكيله الجديد، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رئيس جامعة القاهرة يجتمع بمجلس اتحاد الطلاب بتشكيله الجديد

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، في بداية كلمته، أعضاء مجلس الاتحاد بفوزهم في الانتخابات الطلابية، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات كشفت عن شباب وطني متميز لديه القدرة على مواجهة التحديات الفكرية والحرص على المشاركة في التنمية، لافتًا إلى تطلعه قيام أعضاء الاتحاد بحسن تمثيل وخدمة زملائهم داخل الجامعة.

محمد سامى عبد الصادق: خطط الأنشطة الطلابية التي عرض لها أمناء اللجان تنبئ عن موسم جامعي مميز ثقافيا وفنيا ورياضيا.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة الجامعة علي تقديم كافة أشكال الدعم للاتحاد وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم حتى يتمكنوا من أداء دورهم على الوجه الأمثل، موضحًا أن من بين الأدوار المهمة التي تقع علي عاتق اتحاد الطلاب تأصيل الولاء والانتماء للوطن، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة المختلفة في المجالات الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة وغيرها.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، مجلس اتحاد الطلاب بأن يكونوا حلقة الوصل بين زملائهم وإدارة الجامعة لنقل مشكلاتهم والعمل على تقديم أفضل الحلول المناسبه لها، مؤكدا على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية لأعضاء الاتحاد من خلال مشاركتهم في القوافل التنموية الشاملة التي تُطلقها الجامعة لمختلف أنحاء الجمهورية.



ومن جانبه، عبر الدكتور أحمد رجب عن سعادته لتواجده مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة لتبادل الرؤي حول كيفية توسيع رقعة الأنشطة المختلفة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية مثلت عرسًا ديمقراطيًا وتمت في إطار من الشفافية والنزاهة، استطاع من خلالها الطلاب أن يختاروا من يمثلهم في إطار من الحرية الكاملة.



وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية قيام طلاب الجامعة بممارسة مختلف الأنشطة بجانب دراستهم العلمية، لكونها عاملا مؤثرا وفعالا في تشكيل شخصياتهم المختلفة، مضيفًا أن جامعة القاهرة توفر لطلابها كافة الإمكانات وتقدم لهم الدعم الكامل لتساهم في تخريج طلاب لديهم علم وشخصية متزنة يستطيعوا المساهمة في بناء وطنهم والنهوض به.



ووجه الدكتور أحمد رجب، طلاب الاتحاد أن يقوموا بتنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة وألا يقوموا بالعمل داخل جزر منعزلة، لأنهم ينتمون جميعًا لأسرة جامعة القاهرة.

وأشار الطالب باسم الجوهري، رئيس اتحاد طلاب الجامعة إلى رؤية الاتحاد خلال الفترة القادمة، والعمل على التنسيق بشكل دائم ومستمر بين اللجان وعلى مستوى الكليات، مؤكدًا حرص اتحاد طلاب جامعة القاهرة على تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في تلك الأنشطة، والعمل علي تنفيذ الخطط الموضوعة بأعلى درجة من الكفاءة والتميز.



وعرض رئيس اتحاد الطلاب خطة الاتحاد لإطلاق عدة مبادرات هدفها تزويد الطلاب بالمعلومات الكاملة والدقيقة لمواجهة الشائعات التي تستهدف الشباب الذين يمثلون حوالي ٦٠٪؜ من المجتمع المصري، والعمل على نشر الوعي بينهم من خلال تنفيذ ندوات وورش عمل لتزويد الطلاب بالمعلومات الصحيحة.



وقالت الطالبة ندى تامر نائب رئيس اتحاد الطلاب إن من بين أهداف الاتحاد إطلاق مبادرة "طالب وطني متمكن" بغرض تعريف الطلاب بالتهديدات المحيطة بالدولة المصرية، وكيفية التعامل معها، إلي جانب تعريفهم برؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وتعزيز الهوية الوطنية.

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