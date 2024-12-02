إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:54 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق ٧ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢ و٣ ديسمبر ٢٠٢٤ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل

من جانب آخر استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، امس الأحد، السفير نادر زكي، سفير جمهورية مصر العربية بالفلبين، لبحث فرص التعاون في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير نادر زكي، مؤكدا أهمية دور سفراء مصر بالخارج، في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع آفاق التعاون في القطاع الصحي، مما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، حرصًا على صحة المواطنين.

مناقشة تجربة الفلبين في مجال التمريض

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تضمن مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة مع دولة الفلبين، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، حيث تم مناقشة تجربة الفلبين في مجال التمريض، كما ناقش الوزير اقتراح السفير نادر زكي، بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر، وجامعة الفلبين، لتبادل الخبرات الدراسية والكوادر الفنية.

بحث فرص تصدير الدواء للفلبين، لتحقيق التكامل في الاحتياجات بين البلدين

وقال «عبدالغفار» إن الوزير ناقش إمكانية التعاون مع الفلبين لإنشاء معهد للتمريض بمصر، واستقبال خبراء من الفلبين في مجال التمريض، لتبادل الخبرات الدراسية، واستقدام مدربين لتدريب الكوادر عمليًا، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع إدارة التمريض بالوزارة، ونقابة التمريض، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الفلبيني بهذا الشأن.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق إلى بحث فرص تصدير الدواء للفلبين، لتحقيق التكامل في الاحتياجات بين البلدين، والتواصل المباشر مع شركات الأدوية، منوهًا إلى أهمية التنسيق بين هيئة الدواء المصرية (ADA)، وإدارة الغذاء والدواء في الفلبين (FDA)، لاعتماد الإجراءات اللازمة لعملية تسجيل الدواء.

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