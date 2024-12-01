تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الأوقاف 2025 والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - ينتظر العديد من خريجي جامعة الأزهر إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف إمام وخطيب مسجد في وزارة الأوقاف، وذلك في يناير المقبل 2025.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف، وذلك في يناير المقبل 2025، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

تفاصيل الإعلان عن مسابقة جديدة بوزارة الأوقاف

يأتي ذلك بعدما اتفق الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ على إجراء مسابقة تكميلية لاستكمال عدد وظائف الأئمة التي لم تشغل في المسابقات الثلاث السالفة والمحدد بـ ٣ آلاف إمام ومدرس وخطيب

وسيقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة الأوقاف 2025

ومن المتوقع أن تكون المؤهلات المطلوبة للتقديم أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين، الآتية:

• كلية الدعوة الإسلامية.

• كلية أصول الدين.

• كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

• كلية الشريعة.

• كلية اللغة العربية.

• كلية القرآن الكريم.

• كلية اللغات والترجمة – قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات).

• كلية الإعلام جامعة الأزهر.

• كلية التربية جامعة الأزهر شعبة ( شعبة الدراسات الإسلامية أو شعبة اللغة العربية.

- شعبة اللغة الإنجليزية.

- شعبة اللغة الفرنسية.

شروط التقديم لوظائف إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف 2025

ومن المتوقع أن تكون شروط التقديم للوظائف المعلن عنها هي ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما وأن يكون حاصلا علي مؤهل عال أزهري وألا يقل عن مقبول.

شروط التعيين في الحكومة

ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 شروط التعيين في الوظائف الحكومية أمام كل من يريد الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بهذه الوظائف.

وشملت شروط التعيين في الوظائف الحكومية:

1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديـًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.