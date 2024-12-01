بعد زيارة مدبولي، محافظة الجيزة تزيل الأكشاك المخالفة بمحيط مستشفى أم المصريين (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:37 مساءً - أطلقت محافظة الجيزة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة، بمحيط مستشفى أم المصريين بجنوب الجيزة.

حملة مكثفة بجنوب الجيزة

وشهد حي جنوب الجيزة انطلاق أولى مراحل هذه الحملة، حيث تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة عدد كبير من الأكشاك والفتارين التي أقيمت بشكل غير قانوني على الأرصفة والشوارع، في محيط مستشفى أم المصريين بجنوب الجيزة، ما كان يعيق حركة المارة والمركبات ويعكس صورة غير حضارية.

إزالة السيارات المتروكة

لم تقتصر الحملة على إزالة الأكشاك والفتارين فقط، بل شملت أيضًا إزالة السيارات المتروكة والمتهالكة التي كانت تشوه الشوارع وتعيق حركة المرور. كما تم إزالة العديد من العوائق الأخرى مثل الأوتاد الحديدية والاستاندات والبروزات التي كانت تشكل خطورة على المارة.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية هذه الحملات في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين.

كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات مماثلة بشكل دوري وعدم التهاون مع أي مخالفات.

جاءت هذه الحملة ثمرة للتعاون المشترك بين محافظة الجيزة وأجهزة الأمن والحي، حيث تم التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

وكان قد أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بمستشفى أم المصريين العام بمحافظة الجيزة.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المسؤولين حول سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بالمستشفى، والتي تشمل توسعة الأقسام الحالية، وإنشاء مبانٍ جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

كما تم استعراض خطة التطوير الشاملة التي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتحديث غرف العمليات والعناية المركزة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، مشددًا على ضرورة مراعاة أعلى معايير الجودة لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وأوضح أن مستشفى أم المصريين يُعد أحد الصروح الطبية المهمة في محافظة الجيزة، ويخدم عددًا كبيرًا من المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، سواء من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة أو دعم الكوادر الطبية وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.









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