تحركات هامة للرئاسي اليمني عقب ساعات من مجزرة الطيران - أخبار كلمتك

تحركات هامة للرئاسي اليمني عقب ساعات من مجزرة الطيران - أخبار كلمتك

مجلس التعاون الخليجي يعلن دعمه للمجلس الرئاسي ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

مجلس التعاون الخليجي يعلن دعمه للمجلس الرئاسي ويدعو الى هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - نائب رئيس شعبة الخضروات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الطماطم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - نائب رئيس شعبة الخضروات يزف بشرى سارة بشأن أسعار الطماطم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - أعلى 31%.. الفائدة على أذون الخزانة في البنك المركزي تتخطى شهادات الادخار - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - أعلى 31%.. الفائدة على أذون الخزانة في البنك المركزي تتخطى شهادات الادخار - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - الطب البيطري عن العثور على «ورل النيل» في أوسيم: «مسالم وغير مؤذٍ (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - الطب البيطري عن العثور على «ورل النيل» في أوسيم: «مسالم وغير مؤذٍ (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - سعر الذهب عيار 21 في مصر مساء تعاملات اليوم الأحد «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - سعر الذهب عيار 21 في مصر مساء تعاملات اليوم الأحد «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الأوقاف 2025 والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

تفاصيل الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الأوقاف 2025 والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

تقسم سوريا، إسرائيل تكشف عن موقفها من الأزمة والأطراف التي تدعمها - أخبار كلمتك

تقسم سوريا، إسرائيل تكشف عن موقفها من الأزمة والأطراف التي تدعمها - أخبار كلمتك

أبرزهم Squid Game 2، أفضل 7 مسلسلات كورية تعرض خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

أبرزهم Squid Game 2، أفضل 7 مسلسلات كورية تعرض خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

المارد الأحمر يتعادل مع البنك الأهلي سلبيا ويواصل نزيف النقاط في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

المارد الأحمر يتعادل مع البنك الأهلي سلبيا ويواصل نزيف النقاط في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بالتفصيل، أسعار 30 سلعة تموينية على البطاقات خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بالتفصيل، أسعار 30 سلعة تموينية على البطاقات خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

بالتفصيل، أسعار 30 سلعة تموينية على البطاقات خلال ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:37 مساءً - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات لشهر ديسمبر 2024.

 

صرف السلع التموينية خلال ديسمبر

 

وبدأت وزارة التموين في صرف  السلع التموينية  لشهر ديسمبر 2024  من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح  64 مليون مواطن.

وتوفر وزارة التموين  30 صنفًا من السلع مدعومة، بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

 

أسعار السلع التموينية خلال شهر ديسمبر 2024

 

وأكدت وزارة التموين ثبات اسعار السلع التموينية خلال ديسمبر الجاري بعد اخر ارتفاع شهدته السلع في اكتوبر الماضي، حيث ارتفعت أسعار المكرونة على البطاقات بنحو جنيهان، وجاءت الأسعار كالأتي: 

 1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 8.5  جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل صاحب قهوة أسوان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق