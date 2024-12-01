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جامعة عين شمس تستضيف المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة - أخبار كلمتك

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جامعة عين شمس تستضيف المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة - أخبار كلمتك

جامعة عين شمس تستضيف المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:37 مساءً -  استضافت كلية الاداب جامعة عين شمس على مدار يومين 26، و27 نوفمبر المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة الذي يقيمه أعضاء نادي روتاري كايرو بلاتنيم، وقد احتوى المعرض على قرابة 8000 قطعة تنوعت ما بين الملابس ( العادية والرياضية ) والأحذية الرجالي والحريمي والأطفال،  فضًلا عن الشنط والإكسسوارات.

جامعة عين شمس تستضيف المعرض السنوي لاحتياجات الأسرة

 وقد اشتمل المعرض على ركن خاص للعب الأطفال، والكتب والقصص الثقافية والترفيهية، وقد حازالمعرض على إعجاب المترددين عليه خلال اليومين وأشادو بالأسعار وجودة المنتجات التي شملت ماركات عالمية ومحلية تلبي احتياجات الأسرة، وفي ختام اليوم الثاني التقت أد. حنان سالم بأعضاء الفريق وتم تكريمهم بتقديم شهادات التقدير للمشاركين الذين أكدوا على عراقة جامعة عين شمس.

المساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي

 وحرص إدارتها على تفعيل الأنشطة الاجتماعية التى تؤكد دور المجتمع المدني في المساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي، كما أثنوا على حسن التنظيم والتعاون من قبل كلية الأداب، وقدموا الشكر لكل عمال الكلية وقطاع رعاية الشباب وقطاع العلاقات العامة الذين تحملوا عبئ التنظيم والمتابعة على مدار اليومين، وأكدوا حرصهم الدائم على التعاون المستمر مع كلية الأداب.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحنان كامل عميد كلية الأداب، وإشراف حنان سالم وكيل الكلية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم  سوها السبع مدير رعاية الشباب بكلية الأداب.

 

وفي سياق اخر شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، احتفال كلية طب الأسنان بتخريج  الدفعة ٢٣ من بكالوريوس طب وجراحة الاسنان، والدفعة الخامسة من برنامج طب الأسنان الإكلينيكي بنظام الساعات المعتمدة. 

إعداد خريج على أعلى مستوى وقادر أن يكون عضوًا نافعًا في منظومة الرعاية الصحية

بحضور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، چيرالدين محمد عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وكريم البطوطي عميد الكلية، وداليا القرشي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وريهام مجدي أمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وولاء حامد وكيل الكلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريم الكباريتي مدير روابط الخريجين.

 

 

 

وفي كلمته، رحب محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بالحضور، مقدما التحية لأولياء الأمور الذين تكبدوا الكثير من  المجهودات لسنوات عديدة.

 

كما قدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لجهودهم المبذول مع الطلاب طوال فترة دراستهم.

 


وأوضح أن هذه الدفعة هي الـ23 لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن هذا الرقم قد يبدو صغيرا مقارنة بالعديد من مثيلاتها، ولكن هنا يأتي تميز كلية طب الأسنان فبالرغم من صغر عمرها عن مثيلاتها، إلا أنها خلال عمرها القصير قد تمكنت خلال هذه الفترة الوجيزة من إعداد خريج على أعلى مستوى وقادر أن يكون عضوا نافعا في منظومة الرعاية الصحية في مصر، لافتًا إلى أن كلية طب الأسنان جامعة عين شمس تجربة جديرة بالدراسة.

استمرار التعليم والتعلم بدون حد أقصى

ووجه حديثه للطلاب أن هذه بداية مرحلة جديدة وليست النهاية؛ فالمحك الحقيقي هو الفترة المقبلة التي تتطلب استمرار التعليم والتعلم بدون حد أقصى، فلابد من استمرار النهج العلمي، موضحًا أن مهنة طب الأسنان هي رحلة طويلة ولكنها ممتعة.  

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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