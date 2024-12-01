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الإفتاء تعلن الثلاثاء أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446هـ - أخبار كلمتك

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الإفتاء تعلن الثلاثاء أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446هـ - أخبار كلمتك

الإفتاء تعلن الثلاثاء أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446هـ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:22 مساءً - أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه تم استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا، بعد غروب شمس اليوم الأحد 1 ديسمبر لعام 2024 ميلاديا.

أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هـ

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه غدا الإثنين 2 ديسمبر 2024م هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1446هـ، لتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1446هـ فلكيا يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024م.

هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446

التقويم الهجري

نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي: 1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادى الأولى - 6 جمادى الآخرة - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذو القعدة - 12 ذو الحجة».

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول 24 سبتمبر عام 622م» مرجعا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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