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وزير الكهرباء يلتقي برئيس سلطة الطاقة الفلسطيني لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة - أخبار كلمتك

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وزير الكهرباء يلتقي برئيس سلطة الطاقة الفلسطيني لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يلتقي برئيس سلطة الطاقة الفلسطيني لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:43 مساءً - التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني، وذلك لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة، وذلك على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي ل المجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2،1 ديسمبر الجاري.

المجلس الوزاري العربي للكهرباء

وأكد الدكتور محمود عصمت  الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتقديم الدعم  للأشقاء في فلسطين، مشيرا الى المداخلة التى اجراها الوزير الفلسطيني خلال اجتماعات المجلس التنفيذي وبحث سبل تقديم الدعم اللازم للأشقاء فى فلسطين فى مجالات الكهرباء والطاقة والمساعدة فى اعادة تشغيل محطة التوليد الشمسية، وكذلك تقديم الدعم اللازم لشبكة الكهرباء وبحث إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها لدعم الجهود الإنسانية الهادفة لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه

مواقف القيادة السياسية الواضحة والداعمة للشعب الفلسطيني

من جانبه اشاد المهندس ظافر ملحم بدور مصر المحوري على كافة المستويات ومواقف القيادة السياسية الواضحة والداعمة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى اهمية اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء وما يمكن ان يقدمه من مساعدة لدعم شبكة الكهرباء الفلسطينية وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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