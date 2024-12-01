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وزير الكهرباء ونظيره السوري يبحثان سبل التعاون المشترك بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

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وزير الكهرباء ونظيره السوري يبحثان سبل التعاون المشترك بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء ونظيره السوري يبحثان سبل التعاون المشترك بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:43 مساءً - التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور سنجار طعمة وزير الكهرباء السوري على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2،1 ديسمبر الجاري لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى إطار جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري للكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاون بين قطاع الكهرباء وبين كافة الدول العربية متمثل فى تقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات والعمل المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة، موضحا ان الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة فى المجالات المتعلقة بالكهرباء وتعمل فى العديد من الدول فى اطار العمل العربي المشترك

اشاد الدكتور سنجار طعمة بالعمل العربى والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والدور الفعال للمجلس الوزاري العربى للكهرباء، مطالبا بدعم شبكة الكهرباء فى سوريا فى ظل فتح المجال للشركات العربية من القطاع للعمل فى مجالات الكهرباء المختلفة

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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