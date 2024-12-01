وكيل تعليم الجيزة يحيل مسؤولا لـ «الشئون القانونية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية، اليوم الأحد، عددًا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية وتفعيل الأنظمة الإدارية والتربوية، وذلك خلال جولة ميدانية شملت إدارات أطفيح، العياط، والصف.

بدأت الزيارة بإدارة أطفيح، زار فيها مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي، و أثنى وكيل الوزارة على أداء المدرسة وخاصة المعلم جلال محمد حسانين الذي نظم دورة للطلاب قبل بدء الطابور الصباحي، مما ساهم في جذب جميع الطلاب للمدرسة وتعزيز الانضباط، كما أشاد بتفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية بنجاح.

واطمأن على نظافة الفصول ودورات المياه، مشيدا بالنظام المتميز في تحية العلم والنشيد الوطني، حيث قام بتكريم مدير المدرسة جلال محمد حسانين تقديرًا للجهود المبذولة.

وفي مدرسة حمزة بن عبد المطلب المشتركة أوصى بتحويل مدير المدرسة ومدير المرحلة إلى الشئون القانونية بسبب تقصير إداري، بينما في مدرسة أحمد صبري يونس الابتدائية أشاد بمستوى الأداء، وتم تكريم المعلمة وفاء جلال عبد المطلب بالأجر لتفعيلها لسجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية.

أما في مدرسة إسماعيل الجمال الإعدادية أمر مدير عام الإدارة بتحويل مدير المدرسة إلى الشئون القانونية لعدم مطابقة قوائم الفصول مع الواقع، وتوجه مدير المديرية بعد ذلك الى إدارة الصف حيث رافقه ياسر عكاشة مدير عام الإدارة.

وزار في هذا الجولة مدرسة اسكر الابتدائية المشتركة، مشيدا بانتظام اليوم الدراسي، وتفعيل سجل القرائية رقم 26، وتنفيذ خطة دعم الطلاب الضعاف، وفي مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية تم التنبيه على مدير المدرسة بعدم ترك الفصل بدون معلم، مع تفعيل سجل الاحتياطي لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

وفي مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم عبد الجواد فقد أشاد بالانتظام العام في المدرسة ومستوى النظافة العالي وتفعيل الإشراف وسجل القرائية، وفي إدارة العياط ورافقه عبد التواب أمين مدير عام الإدارة، حيث بدأ زيارته فيها بمدرسة حمدان صديق الابتدائية.

وأمر مدير عام الإدارة بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري والمتابعة للتحقق من نظافة المدرسة ومراجعة المقصف، بينما أثنى على مدرسة محمد صديق الابتدائية وأوصى بتفعيل سجل القرائية وخطة دعم الطلاب الضعاف.

وفى مدرسة عبده صديق تم توجيه مدير عام الإدارة بتشكيل لجنة لمراجعة القوائم وضبطها، كما أمر بتحويل مدير المدرسة الثانوية بالعياط إلى الشئون القانونية لتجاوز الكثافة المسموح بها البالغة 49 طالبًا.

وفى نهاية جولاته أكد سعيد عطية أن الجولات الميدانية تأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية لتحقيق نظام تعليمي متميز، وأن الهدف منها هو متابعة الأداء والانضباط، مع محاسبة المقصرين ودعم المتميزين لضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلاب.