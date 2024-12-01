وزير التموين يبحث مع السفير الأوكراني التعاون في مجال السلع الغذائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا، اليوم الأحد، مع السفير الأوكراني لدى جمهورية مصر العربية، ميكولا ناهورني، بحضور فولوديمير مارتينيوك، مستشار السفارة الأوكرانية.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال توريد السلع الغذائية الاستراتيجية، وتنمية الشراكة في مجال التخزين وتطوير منظومة التجارة الداخلية.

أوكرانيا شريك استراتيجي لمصر في تأمين الاحتياجات من السلع الغذائية

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الأوكراني، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في تأمين الاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب والزيوت.

كما شدد الوزير على أن مصر تسعى باستمرار إلى تنويع مصادر ومناشئ التوريد وتحسين كفاءة التخزين لضمان استقرار السوق المحلي.

ومن جانبه، أعرب السفير الأوكراني ميكولا ناهورني عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها وزارة التموين المصرية في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتأمين احتياجات السوق المصري.

وأكد أن أوكرانيا تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما ناقش الاجتماع التعاون في تطوير البنية التحتية للصوامع في مصر، حيث تم استعراض فرص التعاون الفني وتبادل الخبرات بين البلدين لتحسين منظومة تخزين الحبوب وتطوير آليات النقل والتوزيع. وأشاد الجانبان بالتقدم الذي حققته مصر في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أهمية تعزيز هذا القطاع الحيوي.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لتنفيذ خطط التعاون المستقبلي وتحقيق الأمن الغذائي.

صرف السلع التموينية للمواطنين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024، لصالح 64 مليون مواطن أصحاب البطاقات التموينية.

وتوفر وزارة التموين 30 صنفًا من السلع مدعومة، بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا، والمتنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى.

صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات خلال ديسمبر 2024

كما تواصل وزارة التموين صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، فضلا عن صرف نقاط الخبز، وهو المبلغ الذي تم توفيره من نصيب الفرد من الخبز الشهري، ليقوم بصرف سلع متنوعة يختار صاحب البطاقة ما يحتاجه منها.

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