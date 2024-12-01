وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي الهمم (صور ) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - سلم محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، عقود عمل لذوي همم للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ خطة الوزارة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك بحضور هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وأحمد مصطفى مدير عام إدارة التطبيقات بمركز المعلومات.

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على التنسيق مع شركات القطاع الخاص لإستيفاء نسبة الـ 5% لتعيين تلك الفئة، بهدف توفير فرص عمل لائقة لأبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع

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