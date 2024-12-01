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وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي الهمم (صور ) - أخبار كلمتك

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وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي الهمم (صور ) - أخبار كلمتك

وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي الهمم (صور ) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - سلم محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد،  بديوان عام الوزارة، عقود عمل لذوي همم للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ خطة الوزارة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك بحضور هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وأحمد مصطفى مدير عام إدارة التطبيقات بمركز المعلومات. 

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وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على التنسيق مع شركات القطاع الخاص لإستيفاء نسبة الـ 5% لتعيين تلك الفئة، بهدف توفير فرص عمل لائقة لأبنائنا من ذوي الهمم  ودمجهم في المجتمع

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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