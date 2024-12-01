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وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تواصل حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء - أخبار كلمتك

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وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تواصل حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء - أخبار كلمتك

وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تواصل حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - تواصل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات مشاركتها في حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء.

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وتضمنت فعاليات الحملة التي انطلقت على مستوى وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تنظيم حملات توعية من خلال متطوعي الوحدات، لإيضاح تأثير العنف بمختلف أشكاله على النساء والفتيات.

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وانطلقت فعاليات الحملة على مستوى 30 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية، حيث تتناول موضوعات متعددة تعنى بحماية وأمان المرأة، وتعزيز دورها في مواجهة كافة أشكال العنف، تحت شعار "معًا نحو مجتمع أكثر أمانًا للمرأة".

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الجدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي تنفذ عددًا من الأنشطة منها ما يتعلق بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته، كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة منها مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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