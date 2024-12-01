وزير الكهرباء يبحث التعاون المشترك مع نظيره البحريني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الطاقة بمملكة البحرين الشقيقة، وذلك هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والمنعقد على مدار اليوم وغدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار التعاون ودعم سبل العمل العربي المشترك.

التعاون ودعم سبل العمل العربي المشترك

وخلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ورحب الدكتور محمود عصمت بوزير الطاقة البحريني، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، والحرص على زيادة التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين والتي تعد نموذج للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

استراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة

وتطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك تحقيق كفاءة الطاقة وخفض الفقد وتصنيع المهمات الكهربائية والاستعانة بالخبرات والشركات المصرية للتوسع فى مجالات الطاقة المتجددة فى البحرين.

دعم سبل التعاون العربى المشترك

قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم سبل التعاون العربى المشترك خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، مشيرًا أن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية من الطاقة والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأن هناك تعديلات تشريعية تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

من جانبه اعرب وزير الطاقة البحريني عن سعادته بتواجده في مصر مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة والتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

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