وزير العمل يُسلم عقود عمل لـ «ذوي الهمم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - سلم محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، عقود عمل لذوي همم للعمل بشركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية لولو انترناشيونال جروب».

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، و تنفيذ خطة الوزارة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك بحضور هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة.

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على التنسيق مع شركات القطاع الخاص لاستيفاء نسبة الـ 5% لتعيين تلك الفئة، بهدف توفير فرص عمل لائقة لأبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.