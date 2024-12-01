رئيس الوزراء: تسهيلات غير مسبوقة لجذب استثمارات السيارات العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مينج شيان جيون، نائب رئيس شركة "جريت وول موتورز" المتخصصة في تصنيع السيارات والشاحنات، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.

رئيس الوزراء يشير إلى لقائه السابق مع رئيس مجلس إدارة الشركة في بكين



أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهمية التعاون مع شركة "جريت وول موتورز"، مشيرًا إلى لقائه السابق مع جاك وي، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي في بكين، حيث أبدت الشركة اهتمامها بإقامة مشروع كبير لإنتاج السيارات وقطع الغيار في مصر.

الحكومة مستعدة لتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمشروع

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة صور الدعم للمشروع، بما يشمل الحوافز الاستثمارية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبرنامج دعم الصادرات، مؤكدًا على التزام الدولة بتوفير بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

الشركة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق المحيطة ودول العالم المختلفة

بدوره، صرح مينج شيان جيون، نائب رئيس "جريت وول موتورز"، أن الشركة تعتزم إنشاء مصنع يعد الأكبر خارج الصين، يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المصنع سيعتمد على تقنيات متطورة في تصنيع السيارات وقطع الغيار، مع توفير فرص تدريب وتأهيل للعاملين المصريين.

الشركة الصينية تعقد مقارنات بين عدد من الدول وتختار مصر

أكد مينج شيان جيون أن مصر تفوقت على عدة دول في استقطاب المشروع، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، الحوافز الاستثمارية، وانخفاض تكلفة العمالة. وأعرب عن تطلع الشركة للتعاون مع الشركات المصرية لتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الصادرات.

خطة المشروع الاستثمارية تشمل مساحة الأرض وحجم الاستثمارات ومراحل التنفيذ

استعرض نائب رئيس الشركة خطة المشروع الاستثمارية التي تشمل مساحة الأرض وحجم الاستثمارات ومراحل التنفيذ، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للسوق المحلية والتصدير.

الحكومة تتعهد بتوفير كل الحوافز الممكنة لتنفيذ المشروع قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع، مع ضرورة إتمام الاتفاق النهائي قبل نهاية ديسمبر الجاري.

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