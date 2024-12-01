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مواصفات امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية 2025 نصف العام - أخبار كلمتك

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مواصفات امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية 2025 نصف العام - أخبار كلمتك

مواصفات امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية 2025 نصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:06 مساءً - مواصفات امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية 2025، استعدادًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

مواصفات امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التعليم، المواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بامتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية 2025، موضحة أن امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية يتضمن 10% تذكر و30% فهم و40% تطبيق و20% حل المشكلات.

مواصفات امتحان الرياضات للشهادة الإعدادية 2025

مواصفات امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية

وأكدت الوزارة، أنه يتم وضع الأجزاء التراكمية لامتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية، بالضوابط التالية:

- جزئياتها تتعلق بالقوانين الأساسية التي مر بها الطالب.

- أن تكون ذات طابع الاستمرارية في الاستخدام التراكمي.

- يراعي أنها مخصص لها درجة واحدة فقط، وبالتالي لا تتعدي أكثر من خطوتين.

تفاصيل امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية 2025

وأشارت الوزارة، إلى أن الورقة الامتحانية لماة الرياضيات للشهادة الإعدادية، تتضمن مجموعتين من الأسئلة، المجموعة الأولي تتضمن 9 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحدة، والمجموعة الثانية من 7 مفردات مقالية لكل مفردة ثلاث درجات.

مواصفات امتحان الرياضات للشهادة الإعدادية 2025

درجات امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية 2025

وتابعت الوزارة، أنه درجة ورقة امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية، من 30 درجة لكل فرع الجبر والإحصاء أو الهندسة، تنقسم علي 2 للحصول علي درجة الطالب، حيث أن درجة الفرع الواحد يقيم من 15 درجة.

نظام امتحان الجبر والهندسة للشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت الوزارة، أنه يتنم العمل بهذه المواصفة في حالة إن كانت الإجابة في كراسة الإجابة مستقلة «الشكل التقليدي الحالي» أو الإجابة في نفس الورقة «البوكليت».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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