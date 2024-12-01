الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم - أخبار كلمتك

الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم - أخبار كلمتك

وزير العمل يُسلم عقود عمل لـ «ذوي الهمم» - أخبار كلمتك

وزير العمل يُسلم عقود عمل لـ «ذوي الهمم» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:23 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:23 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

على رأسهم أكرم توفيق، بدلاء الأهلي لمواجهة البنك في الدوري - أخبار كلمتك

على رأسهم أكرم توفيق، بدلاء الأهلي لمواجهة البنك في الدوري - أخبار كلمتك

آمنة الطرابلسي رئيسًا جديدًا لاتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

آمنة الطرابلسي رئيسًا جديدًا لاتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: تسهيلات غير مسبوقة لجذب استثمارات السيارات العالمية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: تسهيلات غير مسبوقة لجذب استثمارات السيارات العالمية - أخبار كلمتك

8 قتلى بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا - أخبار كلمتك

8 قتلى بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا - أخبار كلمتك

الكشف عن سقوط ضحايا بتفجير استهداف قوات الانتقالي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

الكشف عن سقوط ضحايا بتفجير استهداف قوات الانتقالي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «ظلم المصطبة» لـ ريهام عبد الغفور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «ظلم المصطبة» لـ ريهام عبد الغفور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

شبورة ورياح.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شبورة ورياح.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

شبورة ورياح.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:48 مساءً - الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لـ حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 حتى نهاية الأسبوع الجاري.

حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود في الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وأشارت هيئة الأرصاد إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً بنسبة حدوث 50% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

طقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الأيام القادمة، لافتة إلى أن البلاد ستشهد غدا الإثنين سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 50 إلى 60% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد، عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تكون سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/س»، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 متر».

اضطراب الملاحة البحرية

حالة الطقس في الأيام القادمة

وأشارت الأرصاد إلى انتشار الشبورة المائية من الثلاثاء حتى الجمعة، صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اقرأ أيضاً
حالة الطقس في ديسمبر.. تحذير مهم من منخفض جوي قادم من اليونان

«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا الأحد 1 ديسمبر 2024

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2024 للمستحقين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق