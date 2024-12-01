شبورة ورياح.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:48 مساءً - الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لـ حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 حتى نهاية الأسبوع الجاري.

حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود في الأيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً بنسبة حدوث 50% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الأيام القادمة، لافتة إلى أن البلاد ستشهد غدا الإثنين سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 50 إلى 60% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد، عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تكون سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/س»، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 متر».

حالة الطقس في الأيام القادمة

وأشارت الأرصاد إلى انتشار الشبورة المائية من الثلاثاء حتى الجمعة، صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.