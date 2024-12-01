التموين تعلن موعد صرف السلع التموينية للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الأحد، صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024، لصالح 64 مليون مواطن أصحاب البطاقات التموينية.

التموين: توفير 30 سلعة على البطاقات

وتوفر وزارة التموين 30 صنفًا من السلع مدعومة، بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا، والمتنوعة ما بين السكر والزيت والدقيق والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى.

صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات خلال ديسمبر 2024

كما تواصل وزارة التموين صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، فضلا عن صرف نقاط الخبز، وهو المبلغ الذي تم توفيره من نصيب الفرد من الخبز الشهري، ليقوم بصرف سلع متنوعة يختار صاحب البطاقة ما يحتاجه منها.

هل ترتفع أسعار زيت الطعام على بطاقات التموين؟

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدم وجود نية لتعديل أسعار الزيوت حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

الاحتياطي الإستيراتيجي من السلع

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لأكثر من 6 أشهر، ويصل إلى 13 شهرا في بعض السلع.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العمل الميداني يمثل إحدى آليات الوزارة الرئيسية ضمن برنامج الحكومة، والتي جاءت بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير التموين يطمئن المواطنين بشأن توافر السلع

وقال وزير التموين، إن الوزارة تعمل على طمأنة المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية.

وزير التموين: تعاقدات مع القطاع الخاص لتعزيز استقرار السوق من السلع

وأضاف فاروق أن التعاقدات مع القطاع الخاص مستمر وهو ما يعزز من استقرار السوق ويضمن استمرارية توافر السلع الأساسية.

وأكد الدكتور فاروق أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع القطاع الخاص لضبط الأسعار وتحقيق توازن في السوق، مشددا على أن ضبط الأسعار ورقابة الأسواق هو جزء من العمل اليومي للوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.