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"معلومات الوزراء" يرصد استراتيجية هيئة الاستثمار والمناطق الحرة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يرصد استراتيجية هيئة الاستثمار والمناطق الحرة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد استراتيجية هيئة الاستثمار والمناطق الحرة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (5 محاور رئيسية تستهدفها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و6 مستهدفات تتوافق مع رؤية مصر 2030).

استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وفي ضوء حرص مصر على أن تصبح شريكًا استراتيجيًّا للمستثمرين ومركزًا إقليميًّا رائدًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحقيق أفضل عائد على الاستثمارات، قامت الدولة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وتم اعتماد "استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" في مايو 2023، والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، ورؤية مصر 2030، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي والترويج لمصر كوجهة استثمارية واعدة من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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