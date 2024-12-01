«التعليم» تحدد مواصفات امتحان الرياضيات للمرحلة الإعدادية نصف العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:22 مساءً - مواصفات امتحان الرياضيات للمرحلة الإعدادية.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الرياضيات للمرحلة الإعدادية، وتوزيع الدرجات والضوابط العامة للورقة الامتحانية، للعام الدراسي الحالي.

ضوابط الورقة العامة لامتحانات المرحلة الإعدادية

أوضحت الوزارة، أن الضوابط العامة لورقة امتحانات المرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة، هي:

- أن تكون أسئلة امتحانات المرحلة الإعدادية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- يتم توزيع أسئلة امتحانات المرحلة الإعدادية على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي أسئلة امتحانات المرحلة الإعدادية مستويات الصعوبة المختلفة.

- أن تكون أسئلة امتحانات المرحلة الإعدادية قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل للصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون أسئلة امتحانات المرحلة الإعدادية محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الشهر والسنة».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها: «حجم الخط - نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة».

- يجب أن يكون عدد البدائل أربعة في أسئلة الاختيار من معدد أحدها فقط صحيح.

- أن يكون زمن الإجابة ساعتان للورقة الامتحانية.

مواصفات امتحان الرياضيات للمرحلة الإعدادية

- لا يوجد للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى.

- يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين.

- يشترط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية للفرعين معا للفصل الدراسي الثاني.

- يتم وضع الأجزاء التراكمية بالضوابط التالية:

- أن تكون جزئياتها تتعلق بالقوانين الأساسية التي مر بها الطالب.

- يجب أن يكون لها طابع الاستمرارية في الاستخدام.

- تراكمي كل فرع يكون ذات الصلة بنفس الفرع.

- يراعى أنها مخصص لها درجة واحدة فقط.

- لا تتعدى أكثر من خطوتين.

بالنسبة للصفين الأول والثاني الإعدادي

- يتم احتساب درجات كل فصل دراسي من 100 درجة توزع كالآتي:

- 70 درجة موزعة على: 15 درجة اختبار شهري 1 - 15 درجة اختبار شهري 2 - 10 درجات لكراس الواجب - 20 درجة للاختبارات الأسبوعية - 10 درجات للسلوك والمواظبة».

- 30 درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي.

- يتم جمع درجات كل من الورقة الامتحانية والأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة لتصبح درجة كل فصل دراسي 100 درجة.

- يتم رد درجة المادة لأصلها في نهاية كل فصل دراسي، في ضوء النهاية العظمى، وفق المعادلة الموضحة كما يلي: يتم ضرب متوسط درجة الطالب × 30% ليعطينا الدرجة الحاصل عليها الطالب.

بالنسبة للصف الأول الإعدادي

- يعقد امتحان تحريري في نهاية كل فصل دراسي لمادة الرياضيات ويخصص له 30 درجة.

بالنسبة للصف الثاني الإعدادي

- يعقد امتحان تحريري يشمل كل امتحان ورقتين مستقلتين إحداهما لمادة الجبر والإحصاء والأخرى لمادة الهندسة والقياس.

- يخصص 15 درجة لكل ورقة امتحانية.

- تصبح الدرجة التحريرية للطالب في نهاية كل فصل دراسي 30 درجة مجموع درجتي ورقة الجبر والإحصاء، والهندسة والقياس.

بالنسبة للصف الثالث الإعدادي

- النهاية الكبرى لكل من ورقة الجبر وورقة الهندسة لمجموع الفصلين الدراسيين هو 30 درجة، مقسمين على:

- 15 درجة لكل فصل دراسي.

- تكون النهاية الكبرى لدرجة الرياضيات في الفصلين الدراسيين 60 درجة.

- النهاية الصغرى للمادة 30 درجة.