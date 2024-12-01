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وزير الخارجية: منفتحون على مزيد من التعاون مع دول الساحل الأفريقي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: منفتحون على مزيد من التعاون مع دول الساحل الأفريقي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: منفتحون على مزيد من التعاون مع دول الساحل الأفريقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - أفاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، بأنه تحدث مع نظيره المالي عن توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فيما يخص تقديم الدعم لمؤسسات الدولة في القارة الأفريقية وعلى رأسها منطقة الساحل ودولة مالي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «أي ضعف لمؤسسات الدولة يخلق فراغا، وبالتالي يكون هناك فاعلين من غير الدول ومنظمات إرهابية تسعى إلى ملء هذا الفراغ».

وتابع وزير الخارجية المصري: «مصر إلى مزيد من التعاون مع دول الساحل الأفريقي، معلقًا: «استقبلنا قبل ذلك وزيري خارجية بوركينا فاسو والنيجر».

وواصل: «أنهما تناولا عددًا من الملفات الإقليمية المهمة للبلدين، على رأسها التعاون في المحافل الإقليمية والدولية»، مشددًا على أن مصر ستستمر في دورها في دعم مالي داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، لضمان سرعة عودتها إلى عضوية الاتحاد الأفريقي وممارسة أنشطتها.

واردف: «بحثت مع نظيري المالي، عبد الله ديوب، التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، ودور الشركات المصرية في دعم عملية التنمية في مالي، سواء الشركات الحكومية المصرية، أو شركات القطاع الخاص».

وأشار: «إلى أن هناك أيضًا حديثًا عن دعم قطاع الطاقة في مالي، خاصة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة العجز القائم هناك في مالي، ودور القطاع الخاص المصري في دعم قطاع الطاقة في مالي».

وأختتم: «تحدثنا أيضًا عن التعاون في مجال الصحة والدواء، وأود أن أعلن اليوم أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم تقديم منحة من التجهيزات الطبية إلى الجناح المصري ومستشفى الأمومة والطفولة في العاصمة المالية».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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