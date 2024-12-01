«كويكا» والأكاديمية الوطنية للتدريب تنظمان ندوة لتبادل المعرفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - نظمت وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب (NTA) ندوة لتبادل المعرفة، احتفالًا بالختام الناجح لبرنامج "تنمية القدرات لموظفي الخدمة المدنية في الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر (2022-2024)".

مشاركة رفيعة المستوى

شهدت الندوة حضور السفير الكوري في القاهرة كيم يونج هيون، والسفير أحمد فريد نائب مساعد وزير الخارجية، وكيم جينيونج المديرة الإقليمية لمكتب كويكا في مصر، والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة والخريجين المشاركين في البرنامج.

أهداف البرنامج وتأثيره

تم تنفيذ البرنامج في إطار مبادرة "زمالة تحسين القدرات والتقدم نحو المستقبل" (CIAT) التابعة لكويكا، بهدف تطوير القدرات المؤسسية للأكاديمية وتعزيز الإبداع وروح الريادة. شمل البرنامج تقديم محتوى تدريبي مبتكر وبرامج تعليم إلكتروني، دعمًا لتنمية الموارد البشرية في مصر.

تبادل الخبرات والرؤى

خلال الندوة، شارك ممثلو خريجي البرنامج تجاربهم المكتسبة في كوريا الجنوبية، مسلطين الضوء على تطبيقهم للمعارف الجديدة في مجالات عملهم، وتعزيز دورهم كقادة تغيير. كما أكدوا على أهمية الاستدامة من خلال إنشاء قاعدة بيانات للخريجين وتطوير نظام لتقييم الأثر التدريبي.

كلمات مؤثرة

أعربت كيم جينيونج عن تقديرها للمشاركين، قائلة: "هذا الحدث فرصة لتأمل الدروس المستفادة وتعزيز التعاون بين مصر وكوريا." من جانبها، شكرت الدكتورة رشا راغب كويكا على دعمها، مشيرة إلى أن: "البرنامج يرشدنا نحو بناء ثقافة مؤسسية ديناميكية ومستقبلية." كما أكد السفير الكوري أن "المهارات المكتسبة خلال البرنامج تمثل قيمة كبيرة للتطوير المهني والمجتمعي."

برامج تدريبية متواصلة

تواصل كويكا تقديم برامجها التدريبية منذ عام 1998، حيث استفاد منها 1838 خريجًا في مصر، منهم 132 حصلوا على منح دراسية. وفي عام 2024، قدمت الوكالة تدريبات لـ 60 مسؤولًا مصريًا من جهات متعددة، وأتاحت منحًا دراسية لخمس مرشحين مصريين في مجالات متنوعة.

حول "كويكا"

"كويكا" هي وكالة حكومية كورية تتبع وزارة الخارجية، متخصصة في تنفيذ برامج المنح بهدف مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة في البلدان الشريكة، عبر مشاركة خبرات كوريا التنموية.