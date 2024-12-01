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رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الطيران المدني إلى لجنة السياحة - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الطيران المدني إلى لجنة السياحة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الطيران المدني إلى لجنة السياحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزير الطيران المدني، إلى لجنة السياحة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ودعا رئيس النواب، لجنة السياحة لعقد اجتماع بحضور الوزير، مع إمكانية حضور غير أعضاء اللجنة في المناقشات.

فيما أوضح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن طرح المطارات للاستثمار، ليس بيعا، أو بيع الأصول، وإنما مشاركة فى الإدارة.

وقال وزير الطيران: طرح المطارات للاستثمار ليس بسبب الحاجة إلى "الفلوس"، وإنما الهدف منه تحسين جودة الخدمات المقدمة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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