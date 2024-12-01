خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:05 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الطلاب بضرورة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية، لأداء امتحانات الفصلين الدراسين الأول والثاني للعام الحالي.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأكدت وزارة التعليم، أنه يجب على الطلاب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 قبل غلق الموقع الإلكتروني للتسجيل، موضحة أنه يتم تسجيل الاستمارة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

ويمكن للطلاب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مـــــن هـــنـــــــــــــــا.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

الخطوة الثانية: يختار الطالب الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

الخطوة الثالثة: يختار الطالب منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

الخطوة الرابعة: يسجل الطالب الدخول.

- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

الخطوة الخامسة: يقوم الطالب بمراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

الخطوة السادسة: يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

الخطوة السابعة: الضغط على تسجيل.

الخطوة الثامنة: يتم طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية.

أوراق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

تسليم استمارة الشهادة الإعدادية 2025 في المدرسة

وأوضحت الوزارة أنه عقب طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية، يتم تسليمها للمدرسة، لمراجعتها جيدًا واعتمادها قبل البدء في إعلان أرقام الجلوس.